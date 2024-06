Il Trapani vince la gara di andata della Poule Scudetto in casa del Caldiero Terme

Gara di andata della Poule Scudetto per il Trapani, impegnato in trasferta sul campo del Caldiero Terme, vincitore del girone B della serie D. I granata passano in vantaggio al 15′ con la rete di Samake, a segno dopo un rimpallo della difesa del Caldiero Terme. Al 33′ palo clamoroso di Gobetti, con il colpo di testa sugli sviluppi dal calcio di punizione. Decisiva la deviazione della difesa granata. Nella ripresa arriva il tiro di Bollino, che cerca il raddoppio con il tiro a giro, che finisce di poco alto. Al 70′ Caldiero si rende pericoloso con il tiro di Bithiene dall’area che viene deviato in corner da Acquadro con la schiena. Dopo parata di Ujkaj su Fasan ma la gara termina 1 a 0 per il Trapani.

Il tabellino di gara:

Caldiero Terme (3-5-2): Aldegheri; Gecchele (46′ Gianola), Gobetti (72′ Rossi), Baldan; Amoh, Filiciotto (65′ Orfeini), Furini, Fasan, Personi (65′ Formichetti); Bitihene, Zerbato (65′ Arma). A disposizione: Badau, Turano, Tuzzo, Cherubin. All.: Soave.

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pipitone, Bolcano, Gelli, Guerriero; Acquadro (72′ Crimi), Sbrissa (83′ Sparandeo); Bollino (65′ Kragl), Marigosu (95′ Bova), Sartore (72′ Balla); Samake. A disposizione: Antonini, Cocco, Morleo, Pino. All.: Torrisi.

Arbitro: Picardi (Di Bartolomeo-Tuccillo).

Marcatori: 15′ Samake.

Note: Ammoniti: Gecchele, Amoh, Kragl. Espulso: Crimi.