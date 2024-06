Al Baglio Elena di Misiliscemi Gabriella Ebano presenta il libro “Madera”

Penultimo appuntamento della Rassegna letteraria “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” in collaborazione con il Comune e la libreria Ubik Erice, mercoledì 5 giugno alle ore 18, a Baglio Elena. Protagonista ne sarà la scrittrice Gabriella Ebano, già ritrattista e fotografa di scena per il Teatro Donizetti di Bergamo, dove ha creato e diretto la galleria fotografica “Il filo di Arianna”, che presenterà il libro “Madera”, un romanzo storico che ripercorre le vicende di un casato siciliano, quello della stessa autrice, che affonda le sue lontane radici in terra di Spagna.

Una storia di abbandoni e ricerca delle origini, con avvenimenti reali che fanno da sfondo alle vicende, tra fantasia e realtà, dei personaggi, primo fra tutti l’energica ed eclettica Amalia Madera. Passione, impegno e coinvolgimento emotivo in un romanzo che vede anche la presenza di personalità eccezionali, come Mozart e Nadar. Per Navarra Editore l’autrice ha già pubblicato “Insieme a Felicia. Il coraggio nella voce delle donne” (2016) e “Tina Modotti. Fuoco che non muore” (2019). Gabriella Ebano converserà con la giornalista Jana Cardinale. Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto. L’ingresso è libero. In programma la degustazione di vini dell’Azienda Ostinati.