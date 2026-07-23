Radioterapia all’ospedale di Trapani: approvato il progetto esecutivo

La Commissario straordinario dell’ASP di Trapani sabrina Pulvirenti ha emanato la delibera con la quale viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del servizio di radioterapia ed ampliamento dell’Ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani, e la contemporanea indizione di gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento dei lavori. Infatti venerdì scorso è arrivato l’atteso documento conclusivo con l’esito positivo della verifica del progetto esecutivo. E’ stato quindi validato dalla Gestione tecnica dell’ASP, che ha predisposto il disciplinare di gara e proposto la delibera di approvazione amministrativa e di indizione della gara per l’affidamento dei lavori. Il progetto esecutivo, così come è stato aggiornato, prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica con quattro elevazioni, di cui una seminterrata, destinate ad ospitare le seguenti attività:

Prima elevazione (piano secondo seminterrato): Servizio di radioterapia con due bunker; U.O. di Terapia subintensiva con 18 posti letto; Seconda elevazione (piano primo seminterrato): Complesso operatorio con quattro sale operatorie di cui una predisposta come sala ibrida, con una superficie di 75 mq; Terza elevazione (piano sopraelevato): U.O. di Chirurgia generale (18 p.l.); U.O. di Chirurgia toracica (4 p.l.); U.O. di Chirurgia vascolare (8 p.l.); Quarta elevazione (piano primo): U.O. di Ortopedia e Traumatologia (24 p.l.); U.O. di Chirurgia pediatrica (7 p.l.); Il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del servizio di radioterapia ed ampliamento dell’ospedale di Trapani, esitato favorevolmente dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici, adeguato a seguito dell’applicazione delle osservazioni del Genio Civile sugli aspetti strutturali e dell’aggiornamento dei prezzi unitari, è caratterizzato da un importo complessivo di euro 41.066.000. L’A.S.P. di Trapani dispone delle risorse finanziarie necessarie per i lavori, che consentono pertanto l’avvio della procedura di affidamento della relativa esecuzione. Un iter avviato il 25 luglio 2016, quando fu approvato in via amministrativa il progetto preliminare dei lavori e che ora vede finalmente il via libera all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori.