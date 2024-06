Marinewind, a Marsala si presenta il progetto per conoscere l’eolico

“Marinewind” è un workshop sul progetto europeo per conoscere opportunità e criticità degli impianti eolici in Sicilia che si terrà il prossimo 4 giugno a Marsala, presso il Complesso San Pietro, alle ore 9. La presentazione del progetto “Marinewind”, cui partecipano centri di studio e ricerca sulle energie rinnovabil, affronterà il tema “Lo sviluppo consapevole dell’eolico offshore galleggiante: quali prospettive per la Sicilia?” dove saranno analizzati i progetti sui prossimi impianti in Sicilia. Seguirà un dibattito che coinvolgerà la comunità e gli attori locali, con l’obiettivo di ascoltare le opinioni di cittadini e parti sociali, al fine di evidenziare impatti, opportunità ed eventuali criticità, contribuendo così ad una realizzazione sostenibile degli impianti. Per la partecipazione al workshop – coordinato da Riccardo Coletta e Paola Zerilli – occorre compilare un form di registrazione online alla pagina https://forms.office.com/e/3Cq9uLzDPx.