Solo ‘l’impronta del piede sulla spiaggia’, iniziativa ecologica ad Alcamo Marina

Lunedì mattina, 3 giugno, lungo la spiaggia di Alcamo Marina, a partire dalle ore 9 prenderà il via il Progetto “Non lasciare altro che l’impronta del tuo piede sulla spiaggia” organizzato dalla Direzione Didattica San Giovanni Bosco, saranno proprio i bambini della scuola dell’infanzia Froebel e gli alunni delle quinte classi elementari della scuola primaria San Giovanni Bosco che pianteranno i Piedoni nei pressi degli accessi visibili al mare. All’appuntamento, che si concluderà in Battigia, saranno presenti gli insegnanti ed i genitori che hanno collaborato al Progetto che prevedeva la realizzazione di piedoni in legno con frasi motivazionali sul rispetto e la tutela dell’ambiente, il rispetto del mare, della spiaggia, lo spirito del confronto con gli altri e l’apprendimento quale stile di vita.

Lunedì saranno presenti il dirigente scolastico Anna Bica, il sindaco Domenico Surdi e l’assessora all’ambiente Caterina Camarda che dichiarano: “Sicuramente un progetto originale, coinvolgente per cui ringraziamo la scuola e auspichiamo raggiunga i cittadini, motivandoli a trattare Alcamo Marina come un bene prezioso, mantenere la spiaggia pulita è un dovere che riguarda tutti. Abbiamo messo a disposizione dei nostri bambini lo scuolabus per raggiungere Alcamo Marina ed abbiamo collaborato, con la Roma Costruzioni, per la sistemazione dei pali dove saranno attaccati i Piedoni. Conclude l’assessore “coinvolgere i più piccoli nell’attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente è fondamentale perché i bambini hanno un rapporto sano con gli ambienti dove vivono e possono “educare gli adulti”; comprendere l’importanza della sostenibilità e della tutela delle risorse naturali fin da piccoli favorisce la formazione di una generazione più consapevole e responsabile, capace di adottare comportamenti ecologicamente corretti”.