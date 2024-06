Mozione di sfiducia, consiglieri e assessori di Forza Italia a sostegno del sindaco Massimo Grillo

Relativamente alla mozione di sfiducia presentata da dodici consiglieri comunali di Marsala e che andrà in discussione in Aula il prossimo 4 giugno, riceviamo a firma di alcuni consiglieri comunali e assessori aderenti a Forza Italia la seguente nota a sostegno del sindaco Massimo Grillo.

“Confermiamo il nostro sostegno fattivo al Sindaco Grillo nell’interesse della città. Quello della sfiducia ci appare, oltre che un atto inconsistente da un punto di vista politico, anche dannoso per la comunità. Riteniamo assurdo e controproducente affidare, ad un anno e mezzo dalla fine naturale del mandato, la gestione della città ad un commissario.

Questo proprio nel momento in cui cominciano ad essere visibili i risultati che l’Amministrazione Grillo sta portando a termine e concretizzando per il futuro di Marsala. Azioni strategiche nel rispetto del programma elettorale con il quale la coalizione si è presentata agli elettori appena tre anni fa. Oggi più che mai Marsala ha bisogno di essere guidata seguendo una visione e l’arrivo di un Commissario, invece, consegnerebbe la gestione cittadina ad un approccio meramente burocratico privo della necessaria lungimiranza. Ragioni per le quali ribadiamo il nostro impegno a lavorare con determinazione e unità

per il bene di Marsala, convinti che la strada intrapresa sia quella giusta per garantire un futuro prospero e in linea con le aspettative dei nostri cittadini. La nuova squadra assessoriale mostra coesione e sinergia nel portare avanti gli obiettivi strategici prefissati con entusiasmo e concretezza”.

Presidente Consiglio Comunale Enzo Sturiano

Consigliere Comunale Giuseppe Carnese

Consigliere Comunale Massimo Fernandez

Consigliere Comunale Vanessa Titone

Assessore Ivan Gerardi

Assessore Donatella Ingardia

Assessore Salvatore Agate