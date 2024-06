Karate, grande successo per l’evento Trinacria Cup di Mazara

Grande successo per l’evento di karate Trinacria Cup 2024 organizzato dall’ASD Bushido Karate e che si è svolto domenica scorsa al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo. Un evento che ha visto la partecipazione di 240 atleti oltre a un grande afflusso di pubblico. “La manifestazione – spiega il presidente della ASD Bushido Karate, Vincenzo Cristaldi – è andata alla grande, gli atleti provenivano da tutte le province siciliane e addirittura anche da altre regioni d’Italia, come Lombardia e Piemonte. L’organizzazione è stata ottima. Ci siamo impegnati tanto affinché questo evento filasse per il verso giusto. Fortunatamente è andato tutto bene, non ci sono stati imprevisti, intoppi e se ci sono stati siamo riusciti a gestirli. In questo modo la gara è andata nel migliore dei modi”. Oltre agli atleti c’è stata anche una grande risposta da parte del pubblico: “Le famiglie sono venute in massa, lo abbiamo notato dal fatto che diverse persone hanno soggiornato a Mazara. Abbiamo riempito diversi hotel, convenzionato ristoranti, una grossa risposta di partecipazione totale. Come numeri saprei quantificare o essere preciso, ma credo che tra l’affluenza di 600-700 persone all’interno del Palazzetto sia stata superata”.

Presente al Palazzetto anche il sindaco Salvatore Quinci, che ha portato i saluti da parte dell’amministrazione comunale: “Abbiamo ricevuto grandi complimenti da parte dell’amministrazione, anche loro non si aspettavano questo tipo di organizzazione e questo grosso movimento che c’è attorno al karate, considerato ancora uno sport minore. Noi stiamo cercando di coinvolgere più persone possibili e riempire le palestre, per farla diventare una grande disciplina”. E la Trinacria Cup potrebbe essere solo il primo di altri eventi da organizzare a Mazara del Vallo, che con i suoi atleti sta ricoprendo un ruolo sempre più di primo piano nel karate nazionale e non solo: “Stiamo lavorando proprio su questo. Si è parlato di un trofeo del Mediterraneo che andrebbe a coinvolgere tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, quindi una manifestazione internazionale. Lavoriamo in questa ottica – conclude Cristaldi – per riuscire a organizzare eventi del genere e far diventare la nostra terra, la nostra città, uno dei centri fissi per quel che riguarda il karate”.