“Cantieri Esperienziali: Si conclude il viaggio educativo dei Bambini di Petrosino”

Si sono conclusi i lavori del progetto “Cantieri Esperienziali” che ha visto 40 bambine e bambini di Petrosino partecipare da dicembre a maggio a diversi laboratori didattici e ludici.

Il progetto si poneva l’obiettivo di favorire il benessere psico-fisico dei bimbi promuovendo interventi volti ad attivare cambiamenti significativi sul piano delle relazioni, delle abilità sociali, dell’equilibrio affettivo, della rappresentazione di sé e del mondo.

”Siamo lieti di essere riusciti anche quest’anno a promuovere un progetto che è molto di più di un laboratorio ludico ricreativo – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Circa 40 bambine e bambini per due volte a settimana hanno avuto la possibilità di essere coinvolti in attività socio educative che hanno posto l’attenzione, in una prospettiva inclusiva, sulla dimensione affettiva e relazionale. Una città a misura di bambino la si costruisce anche con iniziative come questa che faremo di tutto per riproporre anche nel corso del prossimo anno. Un grande grazie – conclude il sindaco – agli educatori della coop sociale Solidarietà e azione che hanno gestito i laboratori esperienziali, al personale del plesso Fanciulli per la collaborazione e soprattutto un enorme grazie a tutte le bambine e e i bambini che in questi mesi hanno partecipato con entusiasmo alle attività”.