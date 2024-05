“Nel Consiglio comunale di Favignana insulti volgari e omofobi”

“Quanto avvenuto ieri nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Favignana è estremamente grave, inqualificabile, inaccettabile per qualsiasi consesso pubblico, civico e istituzionale”. Lo dice il sindaco delle Isole Egadi Francesco Forgione, in merito a quanto avvenuto in pubblica Assise: “Sin dall’inizio della seduta, dal pubblico chiamato a partecipare attraverso un comizio dall’ex Sindaco Ernandez, si sono levate provocazioni e insulti. Questo clima è stato favorito dal lassismo della presidenza che ha portato a un imbarbarimento dei toni e del linguaggio anche nei confronti del sindaco. Il tutto è culminato con gli insulti volgari, omofobi e inqualificabili urlati nei confronti del giornalista Maurizio Macaluso, portavoce del sindaco Forgione, e del consigliere comunale Pietro Giangrasso”.

Il filmato di quanto avvenuto verrà trasmesso alle Autorità competenti. “Rimane invece la triste realtà del decadimento e del degrado del clima e del confronto politico all’interno del Consiglio comunale, ormai favorito da un ruolo non più di garanzia e imparziale della gestione consiliare. Al consigliere Giangrasso e al dottor Macaluso va tutta la solidarietà e la vicinanza di sindaco e Giunta”, dice infine Forgione che aveva ricevuto una mozione di sfiducia in Consiglio, poi ritirata, mentre una consigliera di maggioranza, Giuseppina Salerno, aveva ricevuto il decadimento votato dall’Aula (poi però è stata riammessa dal Tar che le ha dato ragione).