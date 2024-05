Ad Alcamo si ritirano i rifiuti con amianto, ecco quando

L’ufficio Ambiente del Comune di Alcamo e la Roma Costruzioni informano che sta per essere attivato il servizio di prenotazione per il ritiro a domicilio presso le civili abitazioni, No esercizi commerciali, dei rifiuti contenenti amianto già dismesso. “La città si dota, a partire dal prossimo tre giugno, di un ulteriore servizio che si aggiunge a quelli erogati, sempre nel rispetto della salute di tutti e del principio della sostenibilità ambientale”, afferma l’assessora all’ambiente Caterina Camarda.

Per prenotare la richiesta concernente il ritiro del rifiuto, il cittadino potrà contattare gli operatori al numero 389.1232140, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Bisognerà fornire all’operatore il proprio nome e cognome, un recapito telefonico valido e raggiungibile, la tipologia e la quantità di rifiuti che si intende smaltire. La richiesta verrà inoltrata agli uffici di competenza e, in un secondo momento, gli operatori ricontatteranno l’utente per informarlo sul giorno, l’ora e sulle modalità di ritiro dei rifiuti che dovranno essere pronti e collocati a piano stradale.