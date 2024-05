Trofeo Città di Petrosino: vince la Bocciofila di Marsala

Si è concluso domenica 26 maggio, il Trofeo Città di Petrosino organizzato dalla ASD Bocciofila Petrosino. Alla competizione, vinta dalla Società Sportiva Edera Bambina di Trapani, hanno partecipato diverse associazioni sportive e atleti di alto calibro che si sono sfidati dal 20 al 26 maggio nei campi del bocciodromo di Petrosino. Le finali si sono svolte alla presenza del Presidente del Comitato Regionale di Federbocce Sicilia.

”La manifestazione che ha visto sfidarsi diverse associazioni sportive nei campi del nostro bocciodromo non è solo una competizione sportiva, ma un’importante occasione di aggregazione sociale. Anche attraverso lo sport una comunità si incontra e unisce – dichiara il sindaco Anastasi – Le bocce rappresentano un’attività che incarna i valori di amicizia e di sana competizione. È con questo spirito che ringrazio l’ASD bocciofila Petrosino per l’organizzazione di questa edizione del Trofeo 2024 e confermo il mio impegno e quello dell’amministrazione comunale a supportare l’ASD Petrosino per promuovere iniziative che rafforzino il legame tra sport e sociale”.