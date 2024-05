Petrosino celebra i diritti dei bambini, incontro alla “Nosengo”

Il 27 maggio si è celebrata la Giornata dei Diritti in Comune, un’iniziativa promossa da UNICEF Italia e ANCI che mette al centro i diritti dei bambini e degli adolescenti. Quest’anno, l’attenzione è rivolta alla sostenibilità ambientale e all’impatto che questa ha sul benessere dei più giovani. In questa occasione, l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Petrosino Caterina Marino e la vice sindaca Concetta Vallone, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”. Un momento di scambio e dialogo per rafforzare l’impegno della nostra comunità verso lo sviluppo di politiche inclusive e sostenibili. “Come amministrazione – dichiara il sindaco Anastasi -, è nostro dovere garantire che i diritti dei bambini e degli adolescenti siano sempre al primo posto nelle nostre agende, lo dimostrano i progetti di supporto scolastico, il rifacimento del Parco della Pace, la ripresa del Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini e l’attenzione verso la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per i quali abbiamo presentato più di un progetto. Incontrare oggi gli studenti è stata una ulteriore opportunità per ascoltare le loro idee e le loro proposte”.