Al Comune di Trapani un contributo a sostegno delle famiglie per la mensa scolastica

A seguito di una programmazione regionale, è stato assegnato al Comune di Trapani un Fondo specifico per il sostegno alle attività di mensa scolastica, servizio che negli scorsi mesi ha tenuto banco nelle polemiche cittadine.

Destinatarie del contributo sono le famiglie degli alunni che frequentano le Scuole dell’Infanzia del territorio di Trapani e che nell’Anno Scolastico 2023/2024 hanno usufruito del servizio di mensa. L’istanza di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione (come da modulistica):

1. Copia dichiarazione ISEE in corso di validità;

2. Documentazione giustificativa degli importi versati per il servizio mensa scolastica;

3. Attestazione, ai sensi di legge, di non essere beneficiari di altri contributi per la stessa fattispecie;

4. Documento di identità (completo davanti e retro chiaro e leggibile) in corso di validità;

5. Fotocopia del codice fiscale.

L’entità del contributo sarà determinata secondo le fasce di indicatore ISEE. L’istanza di contributo, compilata in tutte le parti e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata presso l’I.C. frequentato entro e non oltre il 7 Giugno 2024 utilizzando il modello di domanda.