Prosegue ad Alcamo Marina il servizio di raccolta potature e rifiuti ingombranti

Prosegue regolarmente ad Alcamo Marina il servizio degli scarrabili, 4 cassoni, in zona Calatubo e Via del Mare per conferire, da parte di singoli cittadini, sfalci e potature e rifiuti ingombranti (per esempio divani, poltrone, materassi, trolley, valigie e reti da letto che presentino elementi in legno e in ferro insieme. NO elettrodomestici, NO lavandini, NO sfabbricidi, NO rifiuti esclusivamente in legno ed esclusivamente in ferro) fino ad esaurimento della capienza dei cassoni.

“Inoltre – dichiara l’assessore all’ambiente Caterina Camarda – abbiamo disposto un’ulteriore pulizia dell’intero litorale, in attesa dell’avvio del servizio giornaliero di pulizia della spiaggia, che avverrà a breve. Da lunedì 3 giugno, infine, potenzieremo il servizio della raccolta rifiuti della località balneare. Vogliamo che Alcamo Marina e la spiaggia siano sempre pulite ed in grado di accogliere i turisti della stagione estiva; siamo certi che, con la collaborazione di tutti, sarà possibile superare l’inciviltà di pochi che si ostinano ad abbandonare i rifiuti. Intanto – conclude l’Assessore – grazie alle telecamere e-killer di cui dispone l’ente, ad Alcamo Marina gli agenti del nucleo di polizia Ambientale hanno sorpreso, in pochi giorni, circa una quindicina di cittadini colpevoli del reato di abbandono dei rifiuti”.