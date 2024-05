Randagismo, ai comuni trapanesi fondi per prevenzione e ricovero nei canili

Sono 5 i milioni di euro riconosciuti ai comuni siciliani per coprire le spese sostenute nel corso del 2023 per la prevenzione e gli interventi contro il randagismo. Il decreto di assegnazione è stato emanato di concerto tra l’assessore regionale alle Autonomie locali e quello all’Economia. L’intervento, introdotto dalla legge regionale 15 del 2022, è stato finanziato dall’attuale governo. Le somme erogate sono state parametrate alla spesa effettuata nel 2022, rientrano nell’ambito della ripartizione del Fondo autonomie locali e sono state assegnate ai comuni quale quota parte dei costi affrontati per l’ospitalità della popolazione canina nelle strutture di ricovero e custodia, sia pubbliche che private convenzionate, sulla base dei dati attestati.

In Provincia di Trapani sono 20 i comuni che ottengono le somme per avviare misure a sostegno del randagismo e quindi contro l’abbandono di cani e gatti. Ammessi: Alcamo (446.234,02 euro la spesa anno 2022 riferita all’ospitalità della popolazione canina e 116.512,63 euro quota complessiva da assegnare), Buseto Palizzolo (24.941,12 euro spesa 2022 riferita alla popolazione canina e 6.512,18 euro quota da assegnare), Calatafimi-segesta (13.672,82 euro spesa 2022 per popolazione canina e 3.570 euro quota da assegnare), Campobello di Mazara (20.948,55 euro – 5.469,71 euro), Castellammare del Golfo (748.811,31 euro – 195.516,19 euro), Castelvetrano (310.025,93 euro – 80.948,41 euro), Custonaci (24.094,39 euro – 6.291,10 euro), Erice (191.695,55 euro – 50.052,11 euro), Gibellina (7.954,40 euro – 2.076,91 euro), Marsala (49.844,86 euro – 13.014,60 euro); ed ancora somme per Mazara del Vallo (246.886,22 spesa 2022 per popolazione canina e 64.462,50 euro quota da assegnare), Paceco (96.025,94 euro – 25.072,57 euro), Pantelleria (40.000 euro – 10.444,08 euro), Partanna (75.161,90 euro – 19.624,93 euro), Petrosino (17.200 euro – 574,18 euro), Salemi (86.213,65 euro – 22.510,56 euro), Santa Ninfa (20.139,37 euro – 5.258,43 euro), Trapani (394.246,98 euro – 102.938,70 euro), Valderice (85.005,48 euro – 22.195,11 euro).