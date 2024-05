Trapani: non un ordigno bellico ma un razzo, è stato rimosso

E’ stato ritrovato a Trapani un residuo bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, come si pensava in un momento, questa mattina, sotto le Mura di Tramontana. L’ordigno era sul bagnasciuga, ad accorgersene, un bagnante. La stradina è stata transennata da Polizia, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto e la spiaggia è stata evacuata in attesa dell’arrivo degli artificieri da Palermo. Non è il primo caso negli ultimi mesi. Un ordigno bellico aereo è stato rinvenuto prima a Pantelleria e poi a Santa Ninfa. Entrambi fatti brillare.

Positiva conclusione delle operazioni: si trattava di un razzo già rimosso dal sito da parte del personale del 4^ Reggimento Genio Guastatori.