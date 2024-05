Allo Stagnone, oltre la spiaggetta di fronte Villa Genna, c’è una lingua non estesa di arenile dopo la curva a U lungo la Riserva. I cittadini ne segnalano lo stato di degrado e di abbandono: l’area potrebbe essere riqualificata perchè lì molte famiglie portano i bambini. “Oltre al ripristino dei pontili, l’Amministrazione comunale potrebbe sollecitare la Provincia di Trapani a provvedere al ripristino della spiaggia che potrebbe diventare una risorsa per i bambini e anche un migliore biglietto da visita per i turisti”.