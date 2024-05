Stava bruciando un cumulo di rifiuti nelle campagne di Alcamo, denunciato un 69enne

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno denunciato un 69enne di Castellammare del Golfo per il reato di combustione illecita di rifiuti. I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, intervenivano in contrada Piano Rina per un principio di incendio, sorprendendo il 69enne intento, verosimilmente, a dare alle fiamme un cumulo di rifiuti (scarti edili e vari materiali di risulta) in un terreno incolto (non di sua proprietà). Nella circostanza, a seguito di perquisizione personale, veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un accendino. L’incendio veniva domato dai Vigili del Fuoco di Alcamo.