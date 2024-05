Teatro e musica, diversi appuntamenti a Marsala

A Marsala una serie di appuntamenti. Giovedì 23 maggio, alle ore 21, il Teatro Impero ospita un concerto con la Rock Band Reale, mentre il 22 maggio la chiesa Santa Maria dell’Itria celebrerà Santa Rita da Cascia con una giornata di messe, processioni e cortei storici. Il 23 e il 24 maggio ore 21, presso l’Auditorium “Vito Trapani” al Carpe Diem, in via A. Diaz n. 2, si terrà lo spettacolo “… ed io l’amavo” di Chiara Putaggio e Adriana Parrinello con la regia di Francesco Stella e le musiche di Gregorio Caimi. Si tratta della storia del sindacalista marsalese Vito Pipitone, ucciso dalla mafia nel 1947, raccontata con gli occhi della moglie, Filippa Di Dia. Il 25 maggio, il Teatro ‘Eliodoro Sollima’ vivrà un momento di black music con The Women’s Choir Gospel and Pop Choral che si esibiranno nello spettacolo diretto da Eugenia Sciacca – organizzato dalla Compagnia Sipario – “Let the skyfall”. L’appuntamento è alle ore 21. La prevendita dei biglietti presso l’Agenzia “I Viaggi dello Stagnone” (12 euro adulti, 8 euro bambini).