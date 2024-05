A Petrosino niente raccolta il 22 maggio a causa di una bonifica

Mercoledì 22 maggio il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Petrosino non sarà effettuato. Questa sospensione temporanea è dovuta a un intervento straordinario di bonifica dei rifiuti abbandonati, che vedrà l’impiego di tutti gli operatori del servizio. Dal Municipio rassicurano i cittadini che il servizio di ritiro dell’organico riprenderà secondo il normale calendario a partire da sabato 25 maggio. Il 23 e il 24 maggio la raccolta sarà effettuata come da calendario. Nel frattempo il 22 si consigli agli utenti-cittadini di non esporre i mastelli porta a porta perchè resterebbero esposti per troppo tempo col rischio di creare disagi.