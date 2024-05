Ad Alcamo ci sono problemi con i pagamenti della Tassa sui Rifiuti…

La Direzione 3 –TARI, Riscossione Coattiva e Contenzioso del Comune di Alcamo, informa i cittadini contribuenti che si è verificata una criticità durante la predisposizione dei documenti riguardanti la Tassa sui Rifiuti, pertanto alcuni modelli Pago-Pa (codici qrcode) non sono operativi. Il problema è all’attenzione degli uffici di competenza e, auspicabilmente, potrebbe essere risolto entro qualche giorno. Se ancora dopo il 28 maggio 2024 dovesse permanere tale criticità, i contribuenti che non hanno potuto effettuare il pagamento, potranno recarsi presso lo sportello della TARI di Piazza San Jose Maria Escrivà, 1 (Palazzo di Vetro), il lunedì dalle 9 alle 13 ed il mercoledì dalle 16 alle 17.30, per richiedere la stampa dei modelli F24, o in alternativa inviare una mail all’indirizzo finanze@comune.alcamo.tp.it e richiedere l’invio del modello.

A causa del disagio i pagamenti della rata in scadenza entro il 31 maggio, anche se effettuati entro il 10 giugno, saranno considerati regolari.