Alcamo capitale del minibasket femminile regionale per due giorni

Alcamo ospiterà presso le proprie strutture sportive, Pala Tre Santi, Pala Grimaudo, la tensostruttura di via Verga e Playground in via Achille Campanile il Jamboree Esordienti femminile per le cestiste nate dal 2012 al 2014. La manifestazione, tanto attesa sia dalle giovani atlete che dagli appassionati, è organizzata, con la collaborazione del comune di Alcamo, grazie alle associazioni Golfo Basket e Junior Basket Academy.

Parteciperanno all’evento sportivo 12 formazioni: Basket Cefalù, Basket Eolie, Basket Point Acireale, GF23 Sport Palermo, Happy Basket Palermo, Icaro Basket Sciacca, I Have A Team Ragusa, Junior Basket Academy Alcamo, Nuova Pall. Marsala, Team 79 Piazza Armerina, Virtus Trapani e Zanella Cefalù. Le giovani atlete si confronteranno con le coetanee di altre società, città e province, all’insegna di un sano agonismo e di una competizione leale perché il Jamboree Femminile intende valorizzare il significato educativo e formativo del Minibasket, evitando esasperazioni ed eccessi agonistici.