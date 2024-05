Una settimana importante ed esaltante per la scherma mazarese impegnata a San Lazzaro di Savena (BO) per il Campionato Italiano Paralimpico con Claudio Radicello ed a Riccione (RN) per il Campionato Nazionale Cadetti e Giovani con Costanza Marciante, Martina Renda, Giuseppe Marciante e Andreea Dinca Bianca. A San Lazzaro di Savena, Claudio Radicello conferma di essere un talentuoso atleta conquistando il bronzo nella specialità fioretto con una performance davvero strabiliante. Purtroppo nella specialità della spada, certamente per la stanchezza fisica accumulata il giorno prima, si piazza solo al 10° posto.

Le società Circolo Schermistico Mazarese e Mazara Scherma, sono partite alla volta di Riccione per i Campionati Nazionali Gold Cadetti e Giovani. Il primo periodo di gare ha visto scendere in pedana Martina Renda e Costanza Marciante, entrambe nella specialità Sciabola Femminile ma non hanno centrato la qualificazione al Campionato Italiano di categoria piazzandosi rispettivamente al 28° e 33° posto. Grande soddisfazione invece nella categoria Giovani CON Giuseppe Marciante nella specialità sciabola ed Andreea Bianca Dinca nella specialità fioretto CHE hanno conquistato il terzo gradino del podio e la qualificazione al Campionato Italiano di Categoria. Marciante, del Circolo Schermistico Mazarese, ha dimostrato grande abilità e determinazione, conquistando il podio insieme a Matteo Ottaviani del Frascati Scherma. Con gli occhi già puntati verso i prossimi Campionati Italiani U20 di Genova, Marciante si prepara a sfidare nuovamente i migliori schermidori del Paese. La sua ascesa nel ranking nazionale e la diretta qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti dopo le 2 Prove Nazionali Open, sono la conferma che il futuro della scherma italiana ha un nuovo protagonista.

Anche per il fioretto giornata importante: a scendere in pedana è stata Andreea Bianca Dinca, tesserata per la Mazara Scherma A.S.D. che, nonostante un infortunio alla caviglia, ha stretto i denti ed ha continuato fino alla semifinale, poi si è arresa. I risultati ottenuti da Radicello, Marciante e Dinca non sono solo un trionfo personale, ma anche un momento di orgoglio per il Circolo Schermistico Mazarese e la Mazara Scherma, che continuano a dimostrare il loro impegno nella formazione di atleti di alto livello sia Olimpico sia Paralimpico.