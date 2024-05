Europee, lo #ScrusciuTour di Ismaele La Vardera arriva in Provincia di Trapani

Oggi e domani lo #ScrusciuTour del candidato alle europee Ismaele La Vardera passerà dalla provincia di Trapani. L’attuale deputato regionale stasera dalle 18 da Castelvetrano, a piazza Matteotti. Domani, invece, La Vardera toccherà alle 12 la cittadina di Partanna e, alle 17 sarà a Campobello di Mazara.

“Nel trapanese – dice il capogruppo di Sud chiama nord all’Ars – non è il primo passaggio che faccio durante la campagna elettorale. Ho riscoperto questi territori: amici, conoscenti e tanto calore. Domani, insieme a me anche Piera Aiello pure lei candidata in Europa e trapanese che ha avuto coraggio. Questa provincia ha bisogno di essere sviluppata, si può fare tanto lavoro: dai problemi idrici al green, il territorio potrebbe essere il motore giusto per sviluppare un’economia sostenibile».