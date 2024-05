Castellammare: riparato il guasto, acqua nelle prossime ore

«Già riparata la rottura lungo la conduttura che dal pozzo di Inici porta l’acqua in città. Siamo intervenuti immediatamente e monitorato gli interventi così da ridurre al minimo i disagi per i cittadini. A partire da oggi, e nelle prossime ore, la distribuzione dell’acqua tornerà ad essere regolare in tutta la città».

Lo fanno presente il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, e l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni D’Aguanno, poiché è già stata riparata la rottura lungo la vecchia conduttura che dal pozzo principale di Inici porta l’acqua in città. Per sistemare la rottura verificatasi giovedì, dalla stessa giornata l’erogazione dell’acqua era stata sospesa o ridotta in più zone cittadine servite dal pozzo. Adesso i lavori di riparazione dell’usurata condotta sono già stati ultimati