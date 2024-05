ASD Bushido di Mazara: grandi risultati al 16° Championship Karate

L’ASD Bushido Karate-Do Accademy continua a portare in alto il nome di Mazara del Vallo. Nei giorni scorsi, infatti, la spedizione di sette atleti ha conquistato grandi risultati al 16° International Championship Karate for Clubs che si è svolto a Ferrara con oltre 1.300 atleti provenienti da diversi Paesi. “Abbiamo portato con noi alcuni ragazzi che non erano abituati a partecipare in questi palcoscenici – ci spiega Vito Margiotta, istruttore e segretario dell’associazione – e avevano invece gareggiato a livello locale. Anche la loro è stata una bella prova”.

Nella specialità del Kumite primo posto per Antonio Marino e Constantin Padurariu, secondo posto per il Team Seniores (Cristaldi, Ignazio Margiotta e Marino) e terzo posto per Giuseppe Fraterrico e il Team Juniores (Fraterrico, Mulone e Padurariu). Nella specialità del Kata, terzo posto per Padurariu. Il team è stato supportato anche dai tecnici Giuseppe Pocorobba e Vito Margiotta, che questa volta non è salito sul tatami: “Sono reduce da un problemino del Campionato Italiano di fine marzo e ho preferito preservarmi un po’ per poi prepararmi per il Mondiale di ottobre in Argentina”. Unica scuola di karate della città, l’associazione è gestita dai giovani Vito e Ignazio Margiotta e dal presidente Vincenzo Cristaldi: “Ognuno di noi – prosegue Vito – ha delle professioni. Io sono un infermiere, lavoro principalmente in un centro dialisi e faccio assistenza domiciliare. La giornata lavorativa è molto impegnativa. Però abbiamo dei ragazzi che dedicano il loro tempo e noi per primi dobbiamo dare l’esempio nonostante la stanchezza del lavoro. Il nostro impegno c’è e ci sarà sempre”.

I sacrifici, insomma, non sono un peso: “Abbiamo anche noi un esempio da trasmettere. Siamo stati cresciuti dal maestro Giuseppe Pocorobba, anche lui di sacrifici ne ha fatti tanti per venire in palestra nonostante il lavoro. È un ragazzo di Marsala che si è trasferito a Modena per questioni lavorative. Abbiamo visto i suoi sacrifici e questi sono stati trasmessi. Sono insegnamenti che vanno oltre alla parte prettamente sportiva e alla disciplina”. Il mirino di Vito è puntato adesso sul Mondiale che lo stesso karateka andrà a disputare in Argentina a ottobre: “Al momento ho rallentato un po’ per riprendermi dall’infortunio. Ci prepareremo da giugno, quando chiuderemo la stagione. Io e Aurora Biosa cominceremo ad allenarci e dedicheremo tutta l’estate alla preparazione in vista del Mondiale”.

Già tre volte campione del mondo, lo stesso Vito ammette però che l’emozione è sempre la stessa: “Ogni volta gareggio come se fosse l’ultima volta, perché non so se mi ricapiterà più un’occasione del genere. Do il massimo nella preparazione e anche sul tatami”. L’obiettivo, insomma, è quello di vincere: “Assolutamente sì, altrimenti che ci andiamo a fare…”. L’ASD Bushido Karate è adesso impegnata nell’organizzazione della Trinacria Cup, evento che si terrà il prossimo 26 maggio al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo e che coinvolgerà tutta la Sicilia, con la presenza anche di maestri e atleti provenienti da diverse parti d’Italia.