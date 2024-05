De Pasquale-Paoli in concerto alla Chiesa Valdese di Trapani

Ospiti della Chiesa Valdese di Trapani saranno Alessandra De Pasquale (Violino) e Patrizia Paoli (Pianoforte) per un concerto evento all’interno delle celebrazioni per gli 850 anni del movimento valdese il prossimo 18 maggio alle ore 18, presso via Orlandini a Trapani. L’iniziativa è realizzata in partnership con il Laboratorio delle Utopie APS, sarà pubblica e l’ingresso gratuito.

Alessandra De Pasquale ha studiato presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma. Si è diplomata sotto la guida del maestro A. Marchetti ed ha collaborato con l’orchestra “Nuova Amadeus” e con l’Istituzione Sinfonica di Roma. Trasferitasi a Trieste nel 1995, ha suonato con l’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia e con l’”Opera Giocosa”, inoltre per dodici anni, è stata membro dell’orchestra “I Cameristi Triestini”, con la quale ha compiuto diverse tournée in tutto il mondo (Europa, Asia, Australia, Africa). Dal 2007 a La Spezia dove svolge attività concertistica in formazioni cameristiche: duo, trio e, dal 2015, fa parte del quartetto “Stili Diversi”, con il quale ha effettuato concerti in diverse città italiane: Roma, Firenze, Torino, Genova, La Spezia, Lucca. Attualmente è docente di violino presso la Scuola Secondaria di I grado.

Patrizia Paoli si è diplomata al conservatorio Licinio Refice di Frosinone sotto la guida del maestro Tomasi. Alla Spezia ha organizzato e coordinato per diversi anni un progetto di attività teatrale, musicale e coreutico, rivolto alle scuole primarie e secondarie di tutta la provincia, avente come scopo il diffondere la conoscenza della musica attraverso il coinvolgimento dei giovani. Si è esibita in duo pianistico con Angela Pacetti, Cesare Goretta e Leonardo Vaccarone, in attività concertistiche che l’hanno vista impegnata in varie città italiane, a Venezia, Roma, Livorno, La Spezia, Firenze, e all’estero, a Colonia presso l’Istituto Italiano di cultura della Renania e a Tolone, per il Consolato Generale di Marsiglia.