Il 1° e 2 giugno torna a Partanna l’infiorata in onore del Corpus Domini. Dopo l’edizione di debutto lo scorso anno, nell’edizione 2024 l’idea artistica di Giuseppe Barresi ha coinvolto altri gruppi parrocchiali (Santa Lucia e Santuario della Libera) e quest’anno i disegni che verranno coperti in forma artistica da materiale vario sono 15. Le comunità saranno al lavoro da sabato 1° giugno alle ore 20 in via Regina Elena e l’allestimento andrà avanti per tutta la notte. Per l’intera giornata di domenica 2 giugno visite gratuita. Alle 20 si terrà la processione del Corpus Domini che attraverserà la via Regina Elena passando sui quadri artistici realizzati. All’iniziativa ha concesso il patrocinio il Comune.