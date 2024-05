Pallamano: Alcamo batte Mascalucia e ottiene la promozione in A Bronze

Alcamo-Aetna Mascalucia termina 39-24 e con questo risultato la formazione alcamese allenata da Benedetto Randes arriva a quota 39, due in più del Girgenti e stacca il biglietto per la promozione in A Bronze. È stata partita vera con il Mascalucia che si è presentato ad Alcamo nell’ultima giornata di Campionato quasi al gran completo, con gli esperti Consoli, Celano e Zappalà a guidare in campo giovani compagni etnei. Alcamo invece in formazione largamente rimaneggiata, assente oltre a Pizzitola per infortunio anche Lipari, ma al contempo ritrova il suo portiere Giuseppe Errante dopo due giornate di assenza per infortunio.

L’ inizio del match per i padroni di casa è tutto in salita, traumatico, dopo soli tre minuti una brutta, quanto inutile spinta laterale di un giocatore ospite, provoca una distorsione al ginocchio destro di Aleandro Fagone. Purtroppo il giocatore dopo aver provato a restare in campo, alla fine dovrà guardare dalla panchina tutta la partita. Mascalucia resta aggrappata al match grazie a Giuffrida, poi dal quinto minuto in avanti Alcamo prenderà il largo sospinta da un Saitta in serata di grazia, da Vincenzo Randes finalmente tornata al suo livello, lui che ha vestito la maglia azzurra della nazionale juniores, ma soprattutto su un immenso Angelo Scirè, che chiamato a sostituire capitan Fagone, sarà autore di un prestazione magistrale, come se il tempo per lui si fosse fermato.

Alla fine del primo tempo 20-9per Alcamo pienamente in controllo del Match.Alcamo che ha avuto dal suo meraviglioso pubblico tutto il sostegno e il calore che serviva, il vero ottavo uomo in più in campo, con almeno 250 spettatori sulla tribuna del Nuovo Pala Verga. Secondo tempo con Alcamo sempre in vantaggio con prestazioni da rimarcare sulle ali di Dattolo, Calamia e Giacalone, con Eterno in posizione di pivot autore anche lui di una buona prestazione al pari di Giulian Stellino fondamentale nei momenti in cui è stato chiamato a dare il cambio in porta a Errante. Nel Mascalucia da segnalare Celano autore di almeno un paio di reti su rimessa veloce, e ultimo a mollare tra i suoi , ma non si può non rimarcare la prestazione di Saitta 13 reti per lui, autore anche di uno spettacolare salvataggio al limite dei sei metri alcamesi, con un volo degno dell’uomo Ragno, con la porta vuota. Alla fine proprio i terzini Vincenzo Randes 11 e Scirè 8, con le parate di un immenso Errante porteranno Alcamo alla vittoria in un tripudio che mancava da troppo tempo al Nuovo Pala Verga.

Alla fine Benedetto Randes concede la passerella finale anche ai giovanissimi che erano in panchina e capitan Fagone, in campo per raccogliere un meritatissimo applauso dal magnifico pubblico del Nuovo Pala Verga, con il Sindaco di Alcamo, Domenico Surdi e l’assessore allo Sport Gaspare Benenati sulle Tribune dell’impianto alcamese. Finisce 39-24 ed Alcamo promossa in A Bronze con 39 punti, due punti in più del Girgenti a quota 37. Per Alcamo 11 Vittoria interna consecutiva, imbattibilità interna che dura da tre campionati (solo una sconfitta con Aretusa nei playoff 2022). In questo campionato 19 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In bacheca anche la super Coppa di Sicilia, vinta proprio contro al Mascalucia ad inizio stagione e proprio contro la formazione Etnea Alcamo c’entra la vittoria del campionato, nell’ultima di campionato. Si chiude così una stagione, sicuramente positiva per Alcamo che per la terza volta vince il campionato di Serie B, con il Palmares della pallamano alcamese che conta pure due storiche promozioni in Serie A1.