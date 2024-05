Petrosino si doterà di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Sono state avviate le procedure per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale di Petrosino. Questa iniziativa fa parte del impegno per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale derivante dall’uso di veicoli a combustibile fossile. Le colonnine di ricarica saranno posizionate strategicamente in diverse zone del territorio, al fine di garantire un’adeguata copertura e facilitare la vita agli utenti di veicoli elettrici.

“L’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici è un passo fondamentale verso la riduzione delle emissioni inquinanti e il miglioramento della qualità dell’aria – dichiarano l’assessora Pipitone e il sindaco Anastasi-. Siamo consapevoli dell’importanza di adottare strategie per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, per questo, come amministrazione abbiamo deciso di investire nella mobilità sostenibile e nell’energia pulita. Con questo progetto, ci auguriamo di incentivare sempre più persone a optare per soluzioni di trasporto più ecologiche e innovative, contribuendo così a rendere Petrosino una comunità più green e eco-friendly”.