Alcamo saluta anche Raneri dopo Alsazia, strazio ai funerali

Si sono svolti nell’oratorio salesiano della Chiesa delle Anime Sante di Alcamo i funerali di Roberto Raneri, l’operaio morto nella strade di Casteldaccia assieme ad altri 4 colleghi, mentre stava lavorando in un impianto di depurazione delle acque reflue, asfissiati dall’idrogeno solforato. Una folla si è accalcata in maniera composta per abbracciare la famiglia del 50enne. Al funerale hanno preso parte i sindaci di Alcamo Domenico Surdi, di Partinico Piero Rao e di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto. Giorni fa si erano tenuti i funerali anche dell’altro alcamese Epifanio Alsazia, socio e contitolare della Quadrifoglio Group.

La bara di Giuseppe La Barbera di 28 anni, invece è stata portata in spalla dai suoi colleghi dell’Amap, in divisa gialla, dal carro funebre fino alla Chiesa del Carmine a Ballarò, nel suo quartiere l’Albergheria a Palermo, nella piazza piena di gente che ha applaudito al suo passaggio.