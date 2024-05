Volley, la GesanCom vince e chiude la stagione al quinto posto

Cala il sipario sul Campionato serie B1 di Volley femminile per la GesanCom Marsala Volley che nell’ultima di stagione regolare, nel proprio Palazzetto dello Sport, batte le etnee della Hub Ambiente Teams Catania di Coach Luciano Zappalà per 3-0 grazie ai parziali 25/10, 25/12 e 25/20 riuscendo così, grazie a questa vittoria, a mantenere la quinta posizione nella classifica finale.

“Era da molto che mancava la vittoria – dichiara nel post partita coach Ciccio Campisi – e non era semplice perché la abbiamo ottenuta contro un avversario che lottava per la salvezza. Una vittoria che suggella una bella stagione, soprattutto se consideriamo la prima parte visto che nella seconda anche tanta sfortuna e diversi infortuni non ci hanno aiutato nel finale. Desidero ringraziare tutte le ragazze che mi hanno supportato, sono stati mesi di duro lavoro ma in allegria”.

Classico starting six per Marsala con la diagonale Grippo/Varaldo, le centrali Caserta e Galiero alternate al libero Norgini e le schiacciatrici Gasparroni e Silotto. Catania si presenta sul proprio 9X9 con Pezzotti in regia, le bande Bosso, Maiorano e Palumbo, le centrali Caruso ed Anselmo ed il libero Cavalieri. Sono stati tre set dominati dalla GesanCom Marsala che fa sua la partita grazie ad un gioco fatto di buoni fondamentali. Sicuramente l’alta posta in palio per le avversarie non ha consentito loro di giocare con la giusta serenità un match segnato dal facile impegno del Crotone che così le supera in classifica. Per Marsala qualche rammarico per i mancati play off però allietati dalla buona prestazione odierna che pone speranze per la prossima stagione.

Queste le parole del presidente Massimo Alloro: “Quando si lotta, e si è ai vertici della classifica al termine del girone di andata, ci si aspetta un ritorno diverso da quello che poi abbiamo fatto. Considero comunque positiva la stagione che non credo sia giusto buttare via, questa dirigenza deve essere brava a ripartire da questo gruppo di atlete cercando di migliorare questo risultato con grinta e con la giusta atmosfera”.

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 9, Caserta 10, Gasparroni 7, Grippo 4, Galiero 14, Silotto 11, Norgini (L), Sturniolo 1, Morciano 0, Modena ne, Bergese ne. Allenatore: Ciccio Campisi.

Hub Ambiente Teams Catania: Caruso 2, Bosso 2, Pezzotti 1, Palumbo 6, Anselmo 8, Maiorano 3, Cavalieri (L), Mureddu 0, Locatelli 0, D’Arrigo 0, Vescovo ne. Allenatore Luciano Zappalà.

Note Battuta (punti/errori): Marsala 8/13, Teams 2/4 – Muri punto: Marsala 8, Teams 1

– Ricezione: Marsala 56%, Teams 42% – Attacco: Marsala 40%, Teams 19%.