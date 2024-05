In Prefettura a Trapani riunione per contrastare gli incendi boschivi: “Monitorare la bonifica dei terreni”

Il 9 maggio, si è svolta in Prefettura a Trapani una riunione presieduta dalla Prefetta Daniela Lupo, con la partecipazione dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Trapani e Marsala, del Comandante del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dott. Giuseppe Battaglia, delegato a rappresentare anche l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, dei Sindaci e dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali della Provincia, dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle altre componenti del sistema antincendio boschivo, al fine di proseguire l’attività di pianificazione delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, di vegetazione e d’interfaccia nel territorio provinciale. Alla luce dei gravi episodi verificatisi nel corso della scorsa stagione estiva, sono state esaminate le principali criticità del territorio, le aree maggiormente interessate dal fuoco e individuati gli strumenti da mettere in campo per prevenire, ridurre e contenere gli effetti devastanti degli incendi. La Prefetta ha richiamato l’attenzione del Tavolo sull’importanza di assicurare la massima circolarità informativa, espressione di una costante sinergia fra i diversi attori sul territorio, per contrastare fenomeni particolarmente insidiosi, anche quando originati da disattenzione.

Nell’occasione è stato preso atto della tempestiva adozione da parte di numerosi sindaci della provincia delle consuete ordinanze urgenti che disciplinano i divieti e le attività obbligatorie di prevenzione in vista della stagione estiva. Tutti gli enti hanno assicurato un costante e tempestivo flusso informativo, con specifico riferimento alla disponibilità e all’efficienza dei mezzi in dotazione e ai punti di approvvigionamento idrico in caso di incendio, per facilitare il rifornimento delle autobotti e degli elicotteri impiegati nello spegnimento. È stata sottolineata, nuovamente, l’importanza di monitorare puntualmente le necessarie operazioni di bonifica e manutenzione delle aree con presenza di vegetazione lungo le reti viarie, ferroviarie, dei canali e delle zone divenute ricettacolo di rifiuti e gli enti gestori delle infrastrutture hanno assicurato di aver già intrapreso tutte le attività necessarie alla prevenzione degli incendi. È stata ribadita, inoltre, l’assoluta necessità di comunicare immediatamente attraverso i numeri di emergenza dedicati l’eventuale avvistamento di incendi da parte dei singoli cittadini.