L’Azalea della Ricerca nelle piazze di Trapani e Alcamo

Oltre a Marsala, l’Azalea della Ricerca dell’Airc sarà in Piazza in altre città trapanesi. Domenica 12 maggio, Festa della Mamma, l’appuntamento torna a Trapani, in Piazza Vittorio. Le volontarie saranno in loco a partire dalle 7,30 fino al termine delle piante. Ricordiamo che il costo dell’azalea è di 18 euro e il ricavato andrà interamente alla ricerca contro il cancro.

Ad Alcamo appuntamento, domenica mattina, in Piazza Ciullo con il fiore simbolo della ricerca da regalare alla mamma, il ricavato sarà investito in progetti di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili. Dal 1984, anno della prima edizione, l’Azalea della Ricerca è un momento di partecipazione collettiva, il successo è dovuto alla generosità dei cittadini e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.