Castellammare, l’amministrazione presenta il concorso “Balconi Fioriti”

Rendere più bella ed ospitale Castellammare del Golfo con i “Balconi Fioriti”. Il concorso, indetto dall’amministrazione comunale, consiste nell’abbellimento, per tutta la stagione estiva, di finestre, balconi e terrazze con composizioni di fiori e piante di vario genere.

La partecipazione al concorso è gratuita e gli interessati dovranno presentare istanza entro le ore 13 del 27 maggio 2024.

Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale comunale (qui il link) e deve essere inviato per posta elettronica all’indirizzo info@comune.castellammare.tp.it o consegnata al protocollo generale del Comune in corso Bernardo Mattarella 24. (Per informazioni: ufficio turistico tel. 0924 592229)

L’amministrazione comunale si rivolge in particolare a cittadini ed attività del centro storico e in zone d’interesse turistico perché «attraverso l’utilizzo di fiori trasformino lo scorcio di una via, di una piccola finestra, di una scalinata, di una piazza o di un palazzo, in angoli fioriti da ammirare, ma anche da visitare -sottolineano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Turismo Mariella Caleca-. Una iniziativa per invitare ad avere rispetto e curare tutti gli spazi verdi urbani. Per mettere in evidenza la fantasia e la volontà di tutti i partecipanti a contribuire a rendere più bella la nostra città, le foto di tutti gli allestimenti rimarranno in mostra nell’aula consiliare dal 1° giugno al 30 settembre e le 4 categorie premiate usufruiranno di buoni da spendere nei vivai cittadini».

Un’apposita commissione effettuerà dei sopralluoghi a partire dal mese di giugno – e non oltre il 30 settembre – assegnando 4 premi che riguardano precisi criteri: la varietà e composizione di fiori e piante, la migliore combinazione cromatica dei fiori e l’inserimento armonioso nel contesto urbano ma anche la qualità dei materiali dei vasi utilizzati (saranno preferiti quelli in terracotta o materiale di riciclo).

La premiazione dei vincitori del concorso avverrà con cerimonia pubblica domenica 6 ottobre 2024 con la consegna di 4 premi di 500 euro ognuno, in buoni spesa da utilizzare in vivai di Castellammare del Golfo e per l’acquisto esclusivo di piante ornamentali.

Tutte le foto degli allestimenti floreali dei partecipanti al concorso verranno esposte presso l’aula consiliare da 1° giugno al 30 settembre.