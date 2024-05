Come si apprende dal comunicato n° 436 del 3 maggio 2024 da parte della LND Sicilia, la gara tra Aspra e Mazara, spareggio per stabilire l’ultima e la penultima posizione in classifica del Campionato di Eccellenza, girone A, è stata annullata. Il Mazara ha infatti presentato ufficialmente lettera di rinuncia alla gara che si sarebbe dovuta disputare domenica a Castellammare e che sarebbe stata importante nell’ottica di un possibile ripescaggio.