Lele Pugliese (Fdi): “iniziative estive per il turismo marsalese”

L’esponente di centro destra ci anticipa alcune iniziative finanziate dalla Regione.

Lele Pugliese esponente in consiglio comunale del gruppo di Fratelli d’Italia ci parla, nel corso di una intervista, delle iniziative che sta prendendo il suo partito a Marsala per quanto riguarda alcune attività legate all’assessorato regionale ai beni culturali.

“Francesco Scarpinato, esponente della giunta e appartenente al mio partito – ci ha detto Pugliese – ha accolto con attenzione le proposte provenienti dal nostro territorio. Intanto sarà qui nella seconda settimana di maggio per presenziare all’apertura al pubblico del Fossato Punico che si trova sotto l’ex carcere e che con finanziamento regionale è stato ripulito e sta portando alla luce anche antichi reperti storici”.

A proposito del Museo archeologico di Marsala Pugliese ci racconta che saranno diverse le iniziative legate alla struttura e che proietteranno la città di Marsala verso una più ampia dimensione di accoglienza turistica a partire da eventi che si terranno il prossimo 2 giugno all’interno del Parco. “In tema di turismo – ha continuato l’esponente marsalese di Fratelli d’Italia – un momento centrale per la nostra città è ormai divenuto il Kite Festival che si terrà allo Stagnone tra il 7 e il 14 giugno prossimi. Non si tratta soltanto di un importante evento sportivo, ma di una ennesima occasione per ammirare le bellezze della zona che richiama ogni anno migliaia di turisti. Fascia costiera che sarà arricchita anche da una serie di iniziative a livello gastronomico”.

Il vice presidente della commissione Bilancio ci anticipa che anche in collaborazione con l’assessorato allo sport del comune lilibetano diretto da Ignazio Bilardello, si terrà il prossimo 6 luglio il memorial di pugilato intitolato all’atleta marsalese di livello nazionale “Episcopo”, visto il successo riportato lo scorso anno – dice Pugliese – la manifestazione per accogliere il pubblico molto numeroso si terrà quest’anno a “Porta Nuova” invece che nello spazio antistante il Monumento ai Mille”.