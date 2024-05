Smile in scena al Sollima di Marsala con la commedia “Ditegli di sì”

La Compagnia teatrale Smile andrà in scena domani, 3 maggio, al Teatro “Sollima” di Marsala con la commedia tragicomica “Ditegli sempre di sì“, due atti di Eduardo De Filippo. Protagonista è Michele Murri, un personaggio esilarante malato di mente che viene dimesso dal manicomio e rispedito a casa della sorella in quanto il dottor Croce ritiene sia guarito ma… non sembra proprio. Michele prende tutto alla lettera ciò che gli si dice, ha la mania della ragionevolezza, scatena equivoci fino al finale nel quale diffonde la voce che il pazzo è il povero Luigi Strada. I biglietti dello spettacolo disponibili presso la DNT Servizi di Nicola Donato in via Sibilla n. 12 – 0923 719545.