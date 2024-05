A Tre Fontane una giornata tutta ecologica￼

L’Amministrazione comunale organizza con le scuole, le associazioni e i cittadini di Campobello la “Giornata Ecologica” che si terrà oggi, 17 maggio, nella frazione balneare di Tre Fontane. L’iniziativa di sensibilizzazione, che si ripete da diversi anni e che vuole rappresentare un momento significativo per l’esercizio della cittadinanza attiva e per la formazione della coscienza ambientale in difesa del territorio in cui viviamo, vedrà il coinvolgimento di Legambiente, Plastic Free, del Consorzio Hera, della Pro Loco Costa di Cusa e di una rappresentanza degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S. Giovanni Bosco” nell’attività di pulizia della spiaggia della frazione balneare. L’Amministrazione garantirà il trasferimento degli alunni in pullman da Campobello a Tre Fontane. Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 9.30 in piazza Favoroso. Ai partecipanti saranno forniti gli ausili necessari per la realizzazione delle attività.