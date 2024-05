Sette candidati sindaco a Castelvetrano: le liste ufficiali e gli assessori designati

Anche a Castelvetrano si sono presentate ufficialmente le liste dei candidati al Consiglio Comunale collegate alla candidatura dei rispettivi primi cittadini che sono ben 7 ed ognuno ha colto l’occasione per designare i primi tre assessori. Il candidato sindaco Maurizio Abate, sostenuto dalla lista civica Aria Nuova ha designato gli assessori Bartolomeo Lupo, Stefano Clemenza e Pietro La Grassa. Il primo cittadino ancora in carica Enzo Alfano, sostenuto ancora dal Movimento 5 Stelle, avrà al suo fianco Giusy Cavarretta, Filippo Foscari e Giuseppe Galfano. Il Partito Democratico ha il suo ‘pupillo’ in corsa alla poltrona più ambita di Castelvetrano: l’avvocato Marco Campagna avrà al suo fianco non solo la lista “PD” ma anche Officine 24. I suoi primi tre assessori saranno Serafina Di Rosa, Veronica Calandrino e Pietro Di Gregorio.

Salvatore Ficili è candidato con due liste: “Libertà a Castelvetrano” con Cateno De Luca e “Castelvetrano Semplice”. Gli assessori da lui nominati sono Calogero Amodio, Andrea D’Ambrosio e Paolo Scaglione. Il farmacista di Marina di Selinunte Salvino Gancitano sarà sostenuto dalla lista civica “La Svolta per Castelvetrano” e dagli assessori Alberto Allotta, Giovanni Biundo, Francesca Impallari. Per il centrodestra il candidato sindaco è Giovanni Lentini che avrà un lungo parterre di liste e partiti accanto al suo nome: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima l’Italia, Castelvetrano Civica, Castelvetrano Rinasce e Cittadini in Democrazia. Lentini ha scelto per la sua Giunta Rosalia Ventimiglia, Mariano Palermo e Antonino Barresi. Il dottor Salvatore Stuppia infine, sarà sostenuto dalle liste civiche Castelvetrano Giovani e “Insieme con il Cuore ed Obiettivo Città”. Gli assessori da lui designati sono Nicola Li Causi, Gianna D’Angelo e Giacomo Bonagiuso.