Tutti i prossimi appuntamenti a Marsala, contrade in festa per Maria SS della Cava

Tutti i prossimi appuntamenti a Marsala. Le contrade Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Scacciaiazzo festeggiano Maria SS della Cava. Oggi alle 17.45 Rosario mediatico, alle 18.30 celebrazione eucaristica presieduta da padre Aldo Travaglione, alle 20 momento di condivisione con panino e salsiccia, alle 21.30 commedia teatrale “Ammuccia ammuccia chi tuttu pari!”, regia di Vito Scarpitta. Domani giorno di festa: la celebrazione si terrà alle ore 11, prima, alle ore 10, sfilata di Fiat 500 e Vespa per le vie delle contrade con partenza da Piazza Digerbato e arrivo in Piazza Ciavolo; alle 17.30 processione del simulacro di Maria SS della Cava e a seguire sorteggio e giochi pirotecnici.

Domani alle 18.30 nell’Atrio della scuola media “V. Pipitone”, consegna della borsa di studio in memoria del prof. “G. Sammartano” con lo spettacolo degli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Classico guidati da Alessio Piazza che porteranno in scena “Grazie” di Daniel Pennac. Domani al Parco Archeologico Lilibeo, alle 20.30, il docu-film di Paolo D’Ambrosi e Giulia Innocenzi “Food For Profit”. Al Cinema Golden il film “Il regno del pianeta delle scimmie” continua solo alle 21.30, mentre “Nato con la famiglia” di Giovanni Cangialosi verrà proiettato alle ore 18.30 e alle 20.