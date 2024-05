Elezioni Mazara: liste ufficiali e candidati sindaco, si entra nel vivo￼

La campagna elettorale in vista delle amministrative di Mazara è entrata ufficialmente nel vivo, con la scadenza della presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale collegate ai candidati sindaci fissato per mercoledì 15 maggio alle ore 12. Nessun’altra candidatura, oltre a quelle già comunicate in precedenza, è stata presentata alla Segreteria generale del Comune e restano dunque tre i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno: Nicola Cristaldi sostenuto da quattro liste, Vita Maria Ippolito sostenuta da cinque liste e Salvatore Quinci sostenuto anche lui da cinque liste.

Ultimate nella serata di mercoledì le ulteriori verifiche delle liste e dei collegati candidati a sindaco, alla presenza dei delegati delle liste, la Commissione Circondariale elettorale II Sottocommissione di Mazara del Vallo ha così potuto ufficializzare le liste definitive dei candidati al Consiglio comunale. Il primo candidato sindaco a ufficializzare la propria candidatura è stato, sabato scorso, Nicola Cristaldi che ha con sé quattro liste denominate Cristaldi Sindaco, Futuristi, Orgoglio e Futuro e Movimento Democratico. Insieme alla presentazione della candidatura a sindaco, Cristaldi ha anche presentato il programma politico-amministrativo e l’elenco di quattro assessori designati: Danilo Di Maria, Giorgio Randazzo, Pietro Marino e Joselita D’Annibale. Nella serata di martedì è stata poi la volta di Vita Maria Ippolito, sostenuta da cinque liste, ovvero Forza Italia, Dc, Nuova Energia Popolare-UdC, Mpa Forza dei Fatti, e Più Vita-Vita Ippolito Sindaca.

Unitamente alla candidatura a sindaca di Vita Ippolito, presentato anche il programma amministrativo e l’elenco di quattro assessori designati dalla candidata, ovvero Valeria Alastra, Pietro D’Angelo, Vito Gancitano e Giacomo Mauro. Infine tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì è stata la volta del sindaco Salvatore Quinci, che si ricandida al ruolo di primo cittadino sostenuto da cinque liste: Osservatorio Politico, , Fratelli d’Italia, Partecipazione Politica, Salvatore Quinci Sindaco e Libertà. Oltre alla candidatura, Quinci ha presentato anche il programma politico-amministrativo e l’elenco di cinque assessori designati: si tratta di Germana Abbagnato, Vito Billardello, Gianfranco Casale, Vito Torrente e Gasparino Giacalone.