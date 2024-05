A Salemi due alla corsa di sindaco: Vito Scalisi e Giusy Spagnolo. Liste e assessori designati

Sono due i candidati a sindaco di Salemi. Depositato l’elenco dei 16 candidati al Consiglio comunale con la lista ‘Scelgo Salemi’, che sostiene la candidatura a sindaco dell’architetto Vito Scalisi. L’età media dei candidati della lista ‘Scelgo Salemi’ è di poco inferiore ai 41 anni. Designati anche i primi tre assessori, come previsto dalla legge: si tratta di Leonardo Bascone, Pietro Crimi e Maria Pia Leone. “Abbiamo messo a punto una lista mettendo dentro il giusto mix di esperienza e giovani – afferma Scalisi -. Nel nuovo consiglio comunale avremo bisogno di entrambe le caratteristiche. Offriamo alla città un elenco di candidati di alto profilo. Esperienza e grinta giovanile sono le peculiarità anche dei tre assessori designati, che ringrazio per avere dato la propria disponibilità a un impegno aggiuntivo”.

Questo l’elenco completo dei 16 candidati della lista ‘Scelgo Salemi’: Calogero Angelo; Federica Armata; Veronica Armata; Leonardo Bascone; Giuseppe Bongiorno; Antonio Caradonna; Lorenzo Cascio; Pietro Crimi, Elisabetta Favuzza; Giovanni Fici; Gasperina Gandolfo; Giuseppe Gandolfo; Susanna Grassa; Antonino Mastrantoni; Alessia Rizzo; Francesca Scimemi.

La docente Giusy Spagnolo, 49 anni, di Salemi, è l’altra candidata alla poltrona di sindaco alle prossime comunali di Salemi. Da poche ore è stata consegnata in Comune la lista “Scrusciu Salemi-Spagnolo sindaca”, dove oltre i 16 candidati al consiglio sono stati indicati i nomi dei primi 3 assessori designati: Nina Grillo, Margherita Gaudino e Riccardo Calascibetta. Giusy Spagnolo, docente di Lettere presso l’Istituto alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano, è alla sua seconda esperienza di politica attiva; nel 2008 fu candidata al consiglio comunale e risultò tra i primi dei non eletti. Ora l’esperienza di candidata alla poltrona di sindaco, sostenuta da una lista civica che mette insieme persone con l’intento comune di interpretare la politica come programmazione, impegno e passione.

Negli anni Giusy Spagnolo, due lauree (Lettere e Scienze della formazione primaria), si è impegnata nel sociale e nel mondo della scuola. Si deve a lei la costituzione del primo Comitato genitori presso la scuola media di Salemi; ma il suo impegno nel mondo scolastico è continuato come animatrice salesiana e coordinatrice delle attività didattiche presso le scuole d’infanzia paritarie delle suore salesiane del Sacro cuore della provincia di Trapani. Nella vita sociale e culturale di Salemi si è impegnata nell’organizzazione di mostre, presentazione di libri. «Intendo la politica come servizio, relazione con le persone e prendersi cura della propria città, contro ogni logica di potere legato alle poltrone», ha detto Giusy Spagnolo.

Candidati al consiglio comunale lista “Scrusciu Salemi-Spagnolosindaca”: Filippo Triolo, Giuseppa Asaro, Salvatore Ezio Blunda, Antonio Brunetta, Giusy Favuzza, Giuseppe Ferro, Veronica Galuffo, Margherita Gaudino, Vito Giammalvo, Giuseppe Loiacono, Mariella Peri, Andrea Russo, Vincenzo Saladino, Adelaide Terranova, Antonino Dario Verde, Rosario Ditta.