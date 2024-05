Giorni fa è emerso che AstraZeneca, l’azienda che ha prodotto uno dei vaccini anti-Covid, ha ammesso che il vaccino può causare sindrome da trombosi. Il colosso farmaceutico britannico ha dichiarato per la prima volta nell’ambito di una causa nel Regno Unito che il suo vaccino contro il Covid-19 può causare “in casi molto rari” un effetto collaterale noto come Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, sindrome da trombosi con trombocitopenia (Tts). Lo riporta il Telegraph citando un documento legale depositato presso l’Alta Corte britannica da AstraZeneca lo scorso febbraio. La Tts provoca coaguli di sangue e un basso numero di piastrine nel sangue. AstraZeneca è stato citato in giudizio in una class action con l’accusa che il suo vaccino, sviluppato con l’Università di Oxford, avrebbe causato morte e lesioni gravi in decine di casi. Naturalmente questo potrebbe portare ad un intenso dibattito legale e a risarcimenti milionari.

Una prima dichiarazione arriva da Sigfrido Ranucci, giornalista e volto di Report, trasmissione in onda su Ra3 che per prima parò di una correlazione tra vaccino AstraZeneca e trombosi: “Ora chi attaccò Report e il sottoscritto di essere dei no vax dovrebbe chiedere scusa. Noi, pur riconoscendo l’utilità dei vaccini in termini di prevenzione, fummo gli unici ad aver il coraggio di denunciare le reazioni avverse e la necessità di verificarle”.