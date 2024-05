Alcuni calcinacci si sono staccati da un sovrappasso che si trova sulla autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Villagrazia di Carini. A segnalare la caduta dei massi, gli stessi automobilisti in transito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura. L’autostrada A29 è rimasta chiusa tra Carini e Villagrazia per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.