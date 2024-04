Giuseppe Bica (FdI): “A Marsala il centro destra unito lavori per un’alternativa all’attuale amministrazione”

Il deputato all’Ars ci indica come si orienterà il partito nei comuni dove si vota.

Giuseppe Bica, deputato all’Ars del gruppo Fratelli d’Italia arrivato a ricoprire il ruolo dopo la decisione del giudice civile di Palermo visto che aveva prodotto ricorso avverso l’elezione del suo collega di partito Nicola Catania.

Onorevole di cosa si sta occupano in queste primi mesi all’assemblea siciliana?

“Mi preme sottolineare che è giusto che il mio avversario sia ricorso alla Cassazione. E’ legittimo, e anche in quella sede dimostreremo che abbiamo ragione. Sono strato nominato vice presidente della commissione rapporti con l’ Europa, ma sto seguendo tante problematiche che riguardano il nostro territorio. Io ho sempre svolto la libera professione di ingegnere e quindi i temi legati per esempio alla crisi idrica le sto seguendo con particolare attenzione”.

Lei è strato sindaco nel suo comune (Custonaci), che cosa porta di quella esperienza all’Ars?

“Vede, i sindaci e gli amministratori locali conoscono le problematiche delle città che governano. Noi abbiamo l’obbligo di ascoltarli e di fare tesoro anche di quello che suggeriscono”.

A proposito di amministrazioni locali, in contemporanea con il rinnovo del parlamento europeo, si rinnoveranno i consigli comunali di 4 comuni della provincia di Trapani dove verranno eletti anche i sindaci.

“A Castelvetrano sosterremo Giovanni Lentini mentre a Salaparuta Fratelli d’Italia avrà come candidato da eleggere Giuseppe Cinquemani. A Mazara il nostro circolo locale ha raggiunto l’accordo con il sindaco uscente Salvatore Quinci. Per la mia storia, io provengo dalla destra che parte dal Msi passa attraverso An e arriva a Fratelli d’Italia, sarebbe stato più normale sostenere Nicola Cristaldi. Comunque rispetto le decisioni del circolo e mi adeguo anche se io avrei fatto altre scelte. Su Salemi prenderemo una decisione nelle prossime ore”.

A proposito di scelte voi avete aumentato la vostra rappresentanza in giunta a Marsala, dove adesso avete due assessori.

“Qui il discorso è più complesso. Io non sono stato invitato a partecipare a scelte che quindi non ho contribuito a prendere. Anche nella città lilibetana la decisione è stata presa dal circolo locale. So di scelte che sono state prese in forte ritardo. Io comunque in questi mesi mi sono fatto l’idea, parlando con iscritti ed elettori, che a Marsala la gente non identifica l’amministrazione con i risultati che peraltro non hanno raggiunto traguardi brillanti. Io lavorerò affinché il centro destra unito prepari un’alternativa alla amministrazione in carica”.

Per il rinnovo del parlamento europeo in tema di preferenze come orienterà i suoi lettori?



“Voteremo Giorgia Meloni e poi l’eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo. Comunque le preferenze sono tre e i nostri elettori si orientino all’interno di una lista altamente competitiva”.