Marsala: un uomo cade dal balcone di casa e muore

Un uomo questa mattina, è deceduto cadendo dal balcone di casa sua a Marsala. Il palazzo si trova in via Corsica, traversa di via Mario Nuccio, e l’uomo dal secondo piano della sua abitazione, è rimasto in strada agonizzante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per rilevare l’incidente e capire se si è trattato di una semplice caduta o di un gesto volontario.

Peraltro oggi è il secondo caso in Sicilia. Un uomo di 42 anni infatti, ha perso la vita questa mattina, a Palermo, dopo essere caduto dal sesto piano dal balcone della sua abitazione. L’uomo si è sporto dal balcone in via Brigata Aosta ed è caduto giù. Trasportato in ospedale a Villa Sofia è morto poco dopo.