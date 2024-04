A Petrosino si incontrano le associazioni di volontariato, l’Avis dona un defibrillatore

Si è tenuta il 22 aprile, presso la Casa del Volontariato e delle Culture di Petrosino, la Conferenza Operativa Locale del Centro dei Servizi per il Volontariato di Palermo. Questo evento ha rappresentato un momento di incontro e confronto tra volontari, associazioni, enti del terzo settore, scuole e Amministrazione, con l’obiettivo di pianificare le attività di Animazione territoriale del CeSVoP per il 2024. Nell’occasione, il defibrillatore semiautomatico donato da Avis grazie al contributo della Fondazione con il Sud al Comune di Petrosino, è stato installato nei locali della Casa del Volontariato e delle Culture. Grazie a questa iniziativa, si potranno fronteggiare meglio eventuali situazioni di pericolo e a garantire un rapido intervento in caso di necessità.

“Il Centro del Volontariato nasce con l’obiettivo di rendere più forti e solidi i percorsi di solidarietà e cittadinanza attiva nel nostro territorio. La conferenza operativa locale a cui ho con piacere partecipato, è stata l’ennesima occasione per mettere attorno ad un tavolo le associazioni del territorio petrosileno e non solo, con l’obiettivo di unire le forze, fare squadra, programmare interventi condivisi. La collaborazione tra volontari, istituzioni e cittadini è fondamentale – dichiara il sindaco Anastasi -. Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare ancora una volta Avis e Fondazione con il Sud per la loro generosità, che ha reso possibile la collocazione del defibrillatore presso la Casa del Volontariato. Continueremo a lavorare con determinazione per promuovere iniziative di solidarietà, di inclusione e di sostegno alla salute, perché crediamo che solo unendo le forze possiamo rendere la nostra comunità più solidale, sicura e protetta.”