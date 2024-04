Gli studenti del “Nino Navarra” di Alcamo visitano il Centro di Raccolta e raccolgono rifiuti

L’istituto comprensivo “Nino Navarra”, in occasione della settimana dedicata all’eco-sostenibilità, il 22, 23 e 24 aprile ha organizzato, in collaborazione con il comune di Alcamo, tre diversi appuntamenti per coinvolgere i ragazzi in attività dedicate alla raccolta dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale. “Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta dell’istituto – dichiara l’assessore all’ambiente Caterina Camarda – che ha reso protagonisti i ragazzi di tre incontri diversi, ma con la stessa finalità, ovvero cosa fare per contribuire alla sostenibilità ambientale della nostra città”. Lunedì scorso, 22 ragazzi della scuola secondaria di primo grado sono stati, grazie al servizio scuolabus comunale, in visita guidata presso il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti, per conoscere il Centro di c/da Vallone Monaco e comprendere sia il ciclo di raccolta di tutti i rifiuti che l’importanza della corretta differenziazione.

Martedì 23 aprile gli alunni, a turno presso i locali della scuola, hanno avuto l’opportunità di seguire un incontro formativo di Daniela Pellegrino che cura la comunicazione per la Roma Costruzioni, la ditta incaricata dal Comune dello smaltimento dei rifiuti. Infine, oggi, 24 alunni delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado hanno sperimentato il “plogging”, la camminata veloce insieme alla pulizia del quartiere circostante la sede centrale dell’Istituto Navarra. Alla fine di quest’esperienza sono stati gli operatori della Roma Costruzioni a farsi carico di ritirare i sacchetti per i rifiuti (plastica e carta) raccolti dagli alunni nell’area di via Achille Campanile, nell’area verde antistante la scuola dell’infanzia “Pina Bernardo”, e nel campetto di basket adiacente.