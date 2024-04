I 5 Stelle scelgono i candidati nel Collegio Isole, i nomi

Il M5S ufficializza le candidature in vista delle prossime Elezioni Europee dell’8 e del 9 giugno. Si sono svolti i click day, secondo turno, ovvero il sistema di voto online adottato dai pentastellati per scegliere i proprio rappresentanti. Circa 23.000 i votanti nel collegio Isole attraverso la piattaforma online SkyVote ma saranno 8 in totale i nomi che faranno parte della lista pentastellata di cui i 2 capolista decisi dal premier Giuseppe Conte. Gli altri sei invece hanno ottenuto l’accesso attraverso il voto online. Gli altri due profili sono stati decisi invece dal collegio Sardegna. Saranno candidati Antonella Di Prima, Virginia Farruggia e Matilde Montaudo, Matteo Porcu, il capogruppo del M5S Antonino Randazzo e l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque.

L’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, che negli anni si è battuto contro la mafia, è la figura scelta direttamente da Conte mentre l’altro nome capolista è Cinzia Pilo, candidata molto vicino all’attuale governatore della Sardegna Alessandra Todde.